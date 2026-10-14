Hello Capitalist Insiders!
Nvidia-backed Firmus scraps $30B IPO as Barclays cuts AI outlook
Netflix slashes 1,000 jobs in biggest cuts since 2022 as growth stalls
Kroger to axe 3,000 corporate jobs as AI replaces headquarters staff
GameStop hits 16-month high after Cohen buys another 844,000 shares
OpenAI acquisition talks crush cybersecurity stocks on competition fears
Nvidia-backed Firmus scraps $30B IPO as Barclays cuts AI enterprise outlook
Australia’s biggest IPO in three decades collapsed when Firmus pulled a nearly $5 billion listing, while Barclays downgraded HPE, Dell and NetApp on the absence of a clear enterprise AI revenue lift.